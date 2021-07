Calciomercato Milan, Inter e Juve avvisate | Kessie ha deciso

Le ultime di calciomercato sul futuro di Kessie, che tratta il rinnovo col Milan allontanando le indiscrezioni su Inter e Juventus

Franck Kessie sempre più vicino alla permanenza al Milan. In scadenza di contratto a giugno 2022, ormai da mesi il centrocampista è in trattativa per il rinnovo. Adesso, riporta il ‘Corriere della Sera’, sarebbe minima la distanza tra la richiesta dell’entourage (6 milioni di euro a stagione) e la proposta dei rossoneri (poco meno di 5,5 milioni a stagione). La prossima settimana potrebbe esserci già l’incontro decisivo per trovare un accordo.

Calciomercato Milan, niente Inter o Juventus per Kessie: rinnovo più vicino

Su Kessie ormai da tempo c’è l’interesse di Juventus e Inter. Per evitare di perdere un altro campione dopo Donnarumma e Calhanoglu, quindi, la società ha dovuto derogare dalle sue posizioni rigide avvicinandosi alle richieste del giocatore. Classe 1996, nell’ultima stagione col Milan il centrocampista si è messo in mostra con 14 gol e 6 assist in 50 presenze totali.