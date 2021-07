Intervenuto a CMIT TV, mister Massimo Drago ha parlato di Franck Kessie, suo ex calciatore a Cesena

“Non conta solo la volontà del calciatore, ci sono tanti interessi. I giocatori muovono un’azienda, spero Franck possa decidere di testa sua per il meglio e spero resti al Milan“. Così ha parlato in collegamento a CM.IT TV il mister Massimo Drago, ex allenatore di Kessie a Cesena. Ospite nella nostra diretta, mister Drago ha commentato così l’ipotesi di rinnovo in casa rossonera: “Sono dell’idea che sia giusto fare come Maldini, non farsi ricattare dai procuratori. Oggi non siamo più negli anni dove si poteva spendere tanto, è giusto ci sia un’austerity. Basta vedere il Barcellona che ha speso tanto per Pjanic e ora quasi potrebbe regalarlo. Adesso i bilanci pesano e non poco. Se il Milan avesse dovuto cedere a Donnarumma, la stessa cifra avrebbe dovuto guadagnarla un attaccante da 20 gol a stagione”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM

Drago ha parlato anche di altri suoi ex giocatori: Sensi e Bernardeschi. Su Sensi: “L’unico suo limite sono gli infortuni, è un giocatore eccezionale, ha qualità sopra la media, purtroppo ha questi acciacchi che lo perseguitano. A Cesena fece un girone d’andata favoloso e poi nel ritorno sono apparsi problemi superiori e nel finale di campionato feci a meno di lui ai playoff”. Su Bernardeschi: “Mancini è stato bravo a dargli fiducia a schierarlo nel suo ruolo. La bravura di Mancini è stata di contare su almeno due giocatori per lo stesso ruolo. Il suo futuro? Con Allegri alla Juve aveva fatto bene, non è escluso che possa ritrovarsi”.