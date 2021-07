Nel postpartita di Italia-Spagna, alla CMIT TV, il commento dell’avvocato Raffaele Rigitano alla prestazione azzurra

Al termine di una semifinale soffertissima, dopo i calci di rigore, l’Italia si conquista la finale di Euro 2020 battendo la Spagna. Un esito che abbiamo commentato nello speciale della CMIT TV dopo la partita, insieme all’avvocato Raffaele Rigitano, vicepresidente dell’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società. Una gara dura, con qualche errore, a suo parere, da parte di Mancini: “La Spagna ha portato avanti questo possesso molto efficace, esaltando Dani Olmo tra le linee. Abbiamo avuto la fortuna di poter segnare, ma Mancini ha commesso un piccolo errore nei cambi. Tirar fuori Immobile per mettere Insigne falso nueve non si è rivelato utile. Immobile non ha avuto grandi occasioni. La Spagna ha bloccato le fonti di gioco dell’Italia, quindi resta difficile giudicare la sua partita. Il gol di Chiesa è stato un colpo di genio, imitando il tiro a giro di Insigne (ride ndr). Ripeto, il cambio di Immobile è stato troppo anticipato. Poteva ancora dare fastidio nella profondità, con i lanci lunghi. Morata aveva allontanato i fantasmi della Roja in un primo momento, poi li ha ritrovati dal dischetto. Speriamo che la fortuna avuta dalla Nazionale in semifinale, ci accompagni anche domenica sera”.

Decisiva la freddezza di Jorginho secondo Rigitano: “L’abbiamo visto solo sul rigore. Durante la partita ha sofferto molto, la Spagna non ce l’ha fatta vedere mai. Bravo, però, a restare sul pezzo. Così come Mancini, che lo ha tenuto in campo. L’ex Napoli è il punto di equilibrio di questa Nazionale. Il calcio italiano ne esce già molto bene, anche dal punto di vista del ranking. L’Italia è la squadra che ha giocato meglio in questo Europeo, ora manca la ciliegina sulla torta. La classica ciliegina che, se manca, sembra quasi di non aver fatto nulla. Detto questo, per me la Nazionale di Mancini resta favorita per la finale, indifferentemente da Inghilterra o Danimarca“.