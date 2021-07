Mauro Icardi potrebbe lasciare il PSG questa estate. Contatti con la Juventus per l’ex Inter: solo uno scambio con Ronaldo, però sbloccherebbe l’affare

Si riapre la pista Mauro Icardi per la Juventus. L’ex capitano dell’Inter non sarebbe incedibile al Paris Saint-Germain e vista l’agguerrita concorrenza in attacco rischia una stagione da panchinaro di lusso alla corte di Pochettino sotto la Tour Eiffel, soprattutto con la probabile permanenza di Mbappe. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Icardi si starebbe guardando attorno e, stando al ‘Corriere dello Sport’, sarebbe stuzzicato da un ritorno in Serie A per cercare un ruolo da protagonista che in questo momento non ha a Parigi. Il bomber argentino avrebbe aperto all’addio al PSG e ad una nuova avventura in Italia, dov’è seguito con interesse anche dalla Roma. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, torna di moda Icardi: scambio con Ronaldo

Icardi preferirebbe però la destinazione bianconera e nei giorni scorsi ci sarebbero stati dei contatti attraverso alcuni intermediari per sondare il terreno ad un eventuale sbarco dl classe ’93 alla corte di Allegri. L’argentino piace da tempo alla Juventus, ma un suo arrivo sotto la Mole è strettamente collegato ad un’uscita importante in attacco. Il connazionale Dybala ha la fiducia di Allegri e potrebbe rinnovare, mentre per Cristiano Ronaldo la soluzione più probabile attualmente sarebbe quella di una permanenza a Torino.

Solo un eventuale scambio proprio con CR7, sempre ambito dal Paris Saint-Germain se dovesse partire Mbappe, aprirebbe le porte della Continassa ad Icardi. Sia per un posto da primattore al centro dell’attacco, sia da un alto economico considerando che l’ex Inter percepisce un ingaggio da 9 milioni di euro netti a stagione fido al 2024.