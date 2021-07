Calciomercato Roma, Icardi in Serie A | Sfida a Juventus e Milan

Juventus, Milan e Roma potrebbero approfittare della voglia di Mauro Icardi di ritornare in Serie A: i giallorossi in pole

Diverse big della Serie A sono alla ricerca di un centravanti che alzi il livello dell’attacco. Un nuovo top, visto che per certi versi alcuni top club italiano hanno sofferto nell’ultima stagione. Nello specifico, la Juventus che ha disputato la peggior stagione degli ultimi anni, ma anche il Milan e la Roma. I giallorossi, finiti settimi, hanno Edin Dzeko ma potrebbe non bastare. E’ già arrivato Rui Patricio, primo acquisto di José Mourinho. E il maggior indiziato per il ritorno in Serie A è Mauro Icardi, che sembra non rientrare nei piani del PSG.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rispunta Isco | La ‘condizione’ dei rossoneri

Juventus, Milan e Roma: giallorossi favoriti per Icardi

Stando alle quote Sisal, la favorita per l’acquisto di Mauro Icardi è la Roma. La quota è a 6.00, con l’argentino disposto a tornare in Serie A per giocare con continuità e tornare in nazionale nell’anno del Mondiale del Qatar. Anche la Juventus potrebbe piazzare il colpo Maurito, ma dipenderà tutto da Cristiano Ronaldo. La quota dei bianconeri è a 9.00. Poi c’è l’ipotesi Milan, paga a 12.00 volte la posta visto l’affetto che prova Icardi per la città meneghina.