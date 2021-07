Dalla Spagna rilanciano la pista Isco per il Milan, che ancora deve prendere un sostituto di Hakan Calhanoglu. Il trequartista spagnolo è in uscita dal Real

Il Milan gioca su più fronti per il post Calhanoglu. Nome forte di queste ultime ore è Vlasic del Cska Mosca, in Spagna invece rilanciano Isco in uscita dal Real Madrid.

Secondo ‘Diario Gol’ i rossoneri fanno sul serio per il trequartista spagnolo, tanto che sono pronti a farsi carico del suo stipendio di circa 7 milioni di euro netti a stagione (il suo contratto col Real scade fra un anno). La ‘condizione’ imposta da Maldini e Massara, però, è chiarissima: il classe ’92 deve essere liberato a costo zero. Insomma il Milan prenderebbe Isco solo se fosse una vera grande ‘occasione’ di calciomercato, se fosse prendibile a costo zero stipendio escluso.

Calciomercato Milan, ‘ostacolo’ Perez per Isco: sullo spagnolo anche la Juventus

Al momento Perez non intende assolutamente ‘liberare’ a zero Isco, ma chiaramente col passare delle settimane la sua posizione potrebbe ammorbidirsi, in virtù pure degli ottimi rapporti con il club targato Elliott. Ricordiamo però che sulle tracce del 29enne ci sono Siviglia, diversi club inglesi e la Juventus.