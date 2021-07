Il Milan sfiderà il Real Madrid di Carlo Ancelotti in Austria. Tante le amichevoli di prestigio dei rossoneri, in un’estate davvero ricca

Estate calda per il Milan di Stefano Pioli che si appresta a vivere una serie di amichevoli di prestigio. Come annunciato dal club rossonero, domenica 8 agosto, alle ore 18.30, al Wörthersee Stadium di Klagenfurt (Austria), Theo Hernandez e compagni sfideranno il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

L’estate di amichevoli, però, inizierà giorni 17, con la sfida a Milanello, alla Pro Sesto. Poi si proseguirà con Nizza (31 luglio), Valencia (4 agosto) e Panathinaikos (14 agosto).