Napoli, Spalletti-Giuntoli | Il punto sul mercato

Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli parlano spesso in campo: ecco il punto sul calciomercato del Napoli

E’ iniziato da qualche giorno il ritiro del Napoli a Dimaro. I partenopei resteranno in Trentino fino al 25 luglio, ma difficilmente si vedranno volti nuovi. La sensazione è che prima di effettuare dei movimenti in entrata dovranno essere ceduti alcuni calciatori. Su tutti, quelli rientrati dai prestiti dalle varie squadre di Serie B. Il Parma vuole Gennaro Tutino, ed è attualmente l’unica trattativa in corso in uscita. La cessione dell’attaccante garantirebbe circa 5,5 milioni di euro. Spalletti ha dichiarato di essere aziendalista, ma anche che per stare a certi livelli servono giocatori forti. E c’è ancora da risolvere il rebus Lorenzo Insigne sul contratto, in scadenza nel 2022.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Bassa Anaunia 12-0 | Poker di un Osimhen in gran forma

Intanto, lo stesso Spalletti spesso si trova a parlare con Cristiano Giuntoli sul Campo Sportivo di Carciato, anche oggi dopo la partita col Bassa Anunia. La sensazione è che, almeno per il momento, non ci saranno acquisti. Il sogno resta sempre Emerson Palmieri, ma le alternative come Olivera non mancano. In linea generale, i ruoli da rinforzare sono quelli del terzino sinistro e del centrocampista centrale. E per De Laurentiis tutti sono utili e nessuno è incedibile.