Calciomercato Juventus, intrigo Locatelli | Minaccia dalla Spagna

Calciomercato Juventus, i bianconeri insistono per Locatelli ma irrompe sulla scena una big dalla Spagna che prepara l’offerta.

La Juventus è ancora impegnata nel forcing sul Sassuolo per arrivare a Locatelli. Il centrocampista è l’obiettivo conclamato di mercato dei bianconeri, un giocatore richiesto a gran voce da Allegri per rinforzare la linea mediana e impostosi tra i potenziali top a livello continentale dopo Euro 2020. Come raccontato da Calciomercato.it, il Sassuolo vuole il pagamento cash del cartellino di Locatelli: nessun contatto con Dragusin come contropartita. Ma dalla Spagna arrivano notizie di un altro club seriamente interessato al neroverde e che potrebbe fare la sua mossa molto presto.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, bomba Juventus | Offerta per Haaland!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, il Sassuolo attende il Real Madrid per Locatelli

Secondo ‘todofichajes.com’, infatti, il Sassuolo sarebbe in attesa dei movimenti del Real Madrid. La sensazione è che dal punto di vista economico i ‘Blancos’ sarebbero disposti ad accontentare le richieste degli emiliani, dei contatti ci sarebbero già stati prima dell’Europeo, rimandando però tutto alla conclusione del torneo. Ora, i tempi potrebbero essere maturi per un assalto degli spagnoli, che potrebbe mettere la parola fine al principale intrigo di mercato in questo momento in Serie A. Anche se, come raccontato da Calciomercato.it, Locatelli vuole solo la Juventus, già da quando era pervenuta l’offerta dell’Arsenal. Il giocatore ha avuto contatti con Allegri e ha ribadito la sua volontà che è stata discussa anche in occasione dei summit delle ultime settimane tra Juve e Sassuolo.