Calciomercato, bomba Juventus | Offerta per Haaland!

Calciomercato Juventus: ‘bomba’ dalla Spagna su Erling Haaland. Il club bianconero avrebbe presentato un’offerta al Borussia Dortmund

Dall’affare Locatelli al futuro di Cristiano Ronaldo: sono giorni decisivi in casa Juventus anche in sede di calciomercato. A prescindere dalla permanenza o meno di CR7, però, il club bianconero sta già pensando alla sua successione. In questo senso, negli ultimi giorni è rispuntato il nome di Erling Haaland. La nuova stella norvegese del Borussia Dortmund è il sogno del club bianconero per il post Ronaldo, ma la concorrenza si preannuncia più agguerrita che mai. Il classe 2000 è infatti corteggiato anche dal Real Madrid e soprattutto dal Chelsea campione d’Europa, che sembra pronto a fare follie per portarlo a Londra. Ecco l’indiscrezione proveniente dalla Spagna. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juve, offerta per Haaland | Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, anche la Juventus si sarebbe fatta avanti per Haaland presentando un’offerta. Il Borussia Dortmund non ha alcuna intenzione di privarsi dell’attaccante in questa sessione di calciomercato, mentre dal 2022 dovrebbe attivarsi la clausola rescissoria di ‘soli’ 75 milioni di euro. È così partita la caccia al gioiello norvegese ed in corsa ci sarebbe anche il club bianconero.