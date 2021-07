Calciomercato Inter, si sblocca Nandez | Pinamonti e nuova formula

L’Inter si avvicina sempre di più a Nandez, jolly a centrocampo per Inzaghi: Pinamonti e una nuova formula la svolta col Cagliari

Il mercato dell’Inter è entrato nella seconda fase: dopo la necessaria cessione di Hakimi, i nerazzurri sono al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il primo punto sul taccuino di Marotta è proprio l’erede di Hakimi e, tra i tanti profili presi in esame, c’è un giocatore che sta scalando le gerarchie. Come raccontato su Calciomercato.it, il ritorno di fiamma per Nandez è totale. Il club meneghino sta accelerando i contatti con il Cagliari per arrivare al jolly uruguaiano, capace di giocare sia da esterno che da interno di centrocampo. Un profilo che sarebbe molto gradito ad Inzaghi proprio per la sua duttilità. La trattativa, intanto, starebbe vivendo la tanto attesa svolta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, svolta Nandez | Pinamonti la ‘chiave’ con il Cagliari

Come anticipato nei giorni scorsi su queste pagine, i contatti tra Inter e Cagliari per Nandez sono sempre più frequenti. La volontà del club meneghino è quella di chiudere al più presto, per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e mantenere il livello di competitività raggiunto negli ultimi due anni sotto la gestione Conte. La svolta con il club sardo potrebbe essere arrivata, come riportato su ‘Tuttosport’, grazie all’inserimento di Andrea Pinamonti e all’apertura ad una nuova formula. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il presidente Giulini, però, non è disposto a fare nessuno sconto e dalla cessione dell’uruguaiano vuole monetizzare il più possibile. I nerazzurri stanno lavorando per fare breccia nella resistenza del Cagliari, magari arrivando ad un prestito oneroso per rateizzare il pagamento ed il riscatto obbligatorio a condizioni facilmente raggiungibili. Nel frattempo, l’Inter vuole risolvere anche la questione Nainggolan, liberandolo in modo che possa raggiungere definitivamente il club sardo. L’obiettivo ultimo e principale rimane quello di portare Nahitan Nandez a Milano.