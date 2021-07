Le parole di Nikola Vlasic del CSKA Mosca sul proprio futuro: il trequartista è stato a lungo accostato al Milan

Il Milan sulla trequarti ha perso Calhanoglu, ma ha ritrovato Brahim Diaz. E’ stato infatti ufficializzato il ritorno dello spagnolo dal Real Madrid. Ma gli obiettivi del dt Maldini non sono finiti qua. Uno di questi è Nikola Vlasic, trequartista del CSKA Mosca per il quale si sta parlando molto in orbita rossonera nelle ultime settimane. Approdato in Russia due anni fa dall’Everton per circa 15 milioni di euro, sono però sorte delle novità sul suo futuro. Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato di due ostacoli nella trattativa.

Milan, le parole di Vlasic sul futuro

Proprio Nikola Vlasic ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da ‘CSKANews.com‘ riguardo il suo futuro. A domanda precisa sul Milan, ha risposto: “Non andrò a Milano“. Parole chiare, che però potrebbero avere due significati. Il primo, è che la trattativa è troppo complicata da mandare in porto. Il secondo, chiaramente, è che siano solo frasi di circostanza. Resta da capire cosa succederà nei prossimi giorni, col Milan a caccia di un prestito con obbligo. Intanto Vlasic ha messo le cose in chiaro.