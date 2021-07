L’agente di Satriano Nick Maytum parla in esclusiva a CMIT TV: tra il futuro del giovane attaccante dell’Inter e altri talenti con la Serie A nel mirino

Nick Maytum, agente di Satriano, giovane attaccante dell’Inter, è intervenuto in esclusiva alla CMIT TV.

SATRIANO – “È molto contento. Ha giocato una grande partita sabato contro il Lugano. È molto concentrato, il duro lavoro ha pagato ed ora vuole solo lavorare giorno per giorno per farsi trovare pronto per la prossima partita. Proverà a migliorarsi ogni giorno in allenamento, mantenendo i piedi per terra e lavorando il più possibile”

FUTURO SATRIANO – “Cagliari e Rayo Vallecano sono un’opzione per Martin Satriano? Ci sono molte opzioni al momento, molti club interessati a lui. Non solamente per la partita di sabato, ma anche per come ha giocato con la Primavera, vincendo il premio di miglior attaccante. Ora, però, è solamente concentrato sull’Inter e ad allenarsi con l’Inter ogni giorno. Quando qualcosa di potenzialmente concreto arriverà valuteremo la situazione, ma fino a quel momento è solamente attento alla sua forma fisica e a lavorare per essere pronto fisicamente e tecnicamente. Sia il Cagliari che il Rayo Vallecano sono due grandi squadre, ma non c’è niente di concreto al momento. Io penso che in agosto ne sapremo di più riguardo al suo futuro, perché con l’Europeo e la Copa America il mercato è stato un po’ rallentato”.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

CARATTERISTICHE SATRIANO – “Ogni volta che c’è un grande attaccante dall’Uruguay tutti parlano di Suarez e Cavani. Io penso che le sue caratteristiche siano differenti rispetto a Suarez, Martin può giocare sia come numero 10 che come numero 9. Diciamo che è un nove e mezzo, lo possiamo accostare maggiormente a Benzema per caratteristiche. Più simile a Lautaro che a Lukaku? Si, lui gioca in maniera abbastanza simile a Lautaro. Si è allenato tanto con la Prima Squadra e ha imparato molto da Lautaro, Lukaku e dagli altri grandi giocatori”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Inter, agente Satriano su rapporto con Inzaghi

RAPPORTO CON INZAGHI – “Ho parlato con Martin oggi, è molto felice e mi è sembrato molto contento di lavorare con il nuovo staff tecnico. Il rapporto con Inzaghi è straordinario, sta imparando molto e sta cercando di sfruttare molto questa opportunità”

SEBASTIAN CACERES – “Se vedremo Caceres in Italia? Forse. Stiamo parlando di un grande giocatore, di una macchina. A 21 anni ha giocato oltre 100 partite con la prima squadra, che è un grande traguardo. Ha molti club interessati, ma penso che abbia bisogno di ancora un po’ di tempo nel Club America in Messico. Sta facendo un bel percorso con mister Santiago Solari. Ma penso che il mercato italiano possa essere molto importante per lui. Club italiani? Al momento no, ma penso che ad agosto ci saranno un paio di club interessati”

TALENTI URUGUAIANI DI NICK MAYTUM – “Uljses Marquez, difensore destro della nazionale giovanile uruguaiana e che piace molto in Italia e potrebbe rientrare in qualche trattativa. Augusto Scarone è un numero 10, un giocatore molto tecnico che segna anche molti gol. Davide Stabile del Liverpool di Montevideo è anche lui uno di quelli che ha grandi chance di venire in Europa. E poi Gianluca Colla, un altro attaccante molto interessante”

STORIA DI NICK MAYTUM – “Sono inglese, ho molti giocatori in Uruguay. Il mio braccio destro, Federico Rodriguez, è molto bravo a trovare giocatori in Uruguay. I giocatori uruguaiani sono molto importanti per me perché hanno grande mentalità e la garra”