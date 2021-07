La Juventus studia il futuro: Massimiliano Allegri è pronto a sfornare una nuova soluzione tattica molto interessante che potrebbe svoltare il futuro di Cristiano Ronaldo

E' sempre lui l'uomo da copertina: Cristiano Ronaldo arriva e ruba la scena, caratterizzando inevitabilmente prospettive, qualità e gerarchie nella rosa bianconera. Per mesi, si è parlato di possibile addio per l'attaccante portoghese. L'eliminazione dalla Champions League, l'insofferenza, il nervosismo palesati dal bomber hanno aperto i rumors sulla partenza dell'ex Real Madrid in estate.

Ora, però, con il passare delle settimane, i discorsi non si sono mai realmente concretizzati e i club man mano accostati al portoghese sembrano svanire. L'opzione più concreta, nonostante fosse campeggiata la possibilità di un addio, sembra quindi quella che conduce Ronaldo al centro dei progetti e dei pensieri bianconeri: restare a Torino. Restare sì, ma in che modo e in che condizioni lo deciderà inevitabilmente anche Massimiliano Allegri, pronto a valorizzare al meglio la rosa. E' pronta, infatti, una vera e propria svolta tattica per il futuro del portoghese.

Juventus, Allegri e il cambio di ruolo per Ronaldo: la svolta

Massimiliano Allegri studia le soluzioni per il futuro e con gerarchie e posizioni che potrebbero essere totalmente ribaltate nel prossimo futuro. O comunque con novità tattiche non indifferenti. Il portoghese potrebbe essere al centro, ma non solo del progetto: proprio dell’attacco.

Come avvenuto già in Nazionale, Ronaldo potrebbe svolgere un ruolo da vera e propria punta. Una soluzione che darebbe risalto alla coppia con Paulo Dybala e importanza anche agli esterni, Chiesa e Kulusevski, esaltati in un eventuale 4-4-2. Molto meno a Morata. Un’idea tattica adattabile anche a un 3-5-2, scelta che Allegri ha dimostrato di privilegiare nel corso della carriera. Ronaldo non lascia ma cambia: le prospettive sul ruolo stuzzicano Allegri e lanciano l’esperimento. Il futuro è ancora con il portoghese, ma stavolta, probabilmente, da nove.