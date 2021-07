Calciomercato Juventus, Allegri e il pensiero su Ronaldo | Nuova svolta

La Juventus studia il futuro tra tattica e calciomercato. Il nome di Cristiano Ronaldo resta al centro delle dinamiche bianconere: ecco come la pensa Massimiliano Allegri

La Juventus studia il futuro di Cristiano Ronaldo: se ne parla da settimane e ora la direzione per il portoghese parla chiaro. Dopo settimane e settimane di rumors, infatti, il campione ex Real Madrid è in odore di permanenza in bianconero. Nessun club sembra veramente pronto ad accogliere le sue condizioni e allo stesso tempo ormai la direzione, che filtra anche attraverso le dichiarazioni della società, pare chiara e è orientata verso la permanenza a Torino almeno per un’altra stagione.

Un nome pesante come il suo fa discutere e inevitabilmente i retroscena sul calciomercato sono sempre più numerosi. Oggi Luca Momblano, durante la diretta su Twitch di ‘Juventibus’, ha dichiarato il pensiero di Massimiliano Allegri sull’attaccante portoghese. Secondo quanto filtra, infatti, il tecnico avrebbe le idee ben chiare sull’importanza di CR7 nel suo gruppo: “C’è Ronaldo? Bene. Non c’è, meglio. Allegri la pensa così. Vuole vincere il campionato e sa che con lui ha più possibilità di vincere con Ronaldo. Ma a me fa specie che oggi, a pochi giorni dal ritorno di Cristiano, lui sia ancora così netto su Ronaldo”.

Calciomercato Juventus, Allegri e il pensiero su Ronaldo: nuova collocazione tattica

Sullo sfondo non ci sono solo le questioni di calciomercato, ma anche gli importanti temi tattici che potrebbero riguardare direttamente il portoghese. Innanzitutto Momblano spiega il mancato addio di Ronaldo: “Tante squadre non hanno accettato le condizioni richieste da CR7”.

Poi è tempo di parlare di futuro tattico e della nuova possibile svolta che potrebbe riguardare Ronaldo. Il portoghese potrebbe finire al centro dell’attacco, prevalentemente con Paulo Dybala, in odore di rinnovo con la Juventus: “Allegri ha anche sentito CR7 per fargli fare il centravanti, quindi o lui o Morata”.