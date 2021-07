Calciomercato Juventus, retroscena su Griezmann | Annuncio sul futuro

Il calciomercato della Juventus, in questa fase, ruota attorno agli attaccanti. Il profilo di Antoine Griezmann continua a essere accostato ai bianconeri

La Juventus ha bisogno di definire gerarchie e possibilità offensive nel secondo corso di Massimiliano Allegri. Negli ultimi mesi, si parla tantissimo dei possibili addii e dei possibili stravolgimenti in casa bianconera, soprattutto in attacco. Al centro, c’è ovviamente Cristiano Ronaldo che, dopo mesi di rumors, alla fine potrebbe restare alla Juventus. Il portoghese non è l’unico profilo in bilico, dato che anche Paulo Dybala è stato ed è fortemente al centro delle discussioni tra il mancato rinnovo, ora in divenire, e le possibili scelte in dirigenza.

Un profilo che nelle ultime settimane è stato accostato spesso alla Juventus, in entrata invece, è Antoine Griezmann. L’attaccante francese è al passo d’addio con il Barcellona, in primis per questioni economiche, ma anche perché la sua avventura in blaugrana non è mai realmente decollata. Ora è concretissimo il passaggio all’Atletico Madrid: un ritorno clamoroso, pronto a smuovere totalmente il calciomercato.

Calciomercato Juventus, Griezmann nel mirino dei bianconeri: ora c’è l’Atletico

Un profilo come quello del francese non può che scatenare il tifo bianconero. L’attaccante francese ormai sembra lontano dalle questioni della Juventus, dato che il ritorno all’Atletico Madrid pare quasi imminente. I rumors sul francese, però continuano in casa bianconera. Massimiliano Nerozzi, infatti, sottolinea al canale Twitch di ‘Juventibus’ come l’attaccante sia stato un’opzione concreta per la Vecchia Signora.

Il giornalista del ‘Corriere della Sera’ sottolinea come sia stata una pista concreta quella tra la Juventus e il funambolo francese: “Griezmann è un giocatore che nonostante le smentite, la Juventus fino a un paio di mesi fa ha trattato. Era un calciatore prendibile”. Una pista che poi non si è mai surriscaldata e ora i bianconeri sono proiettati sul loro nuovo corso con Allegri in panchina.