Federico Bernardeschi dopo l’Europeo non vuole più fermarsi. Cerca conferme ma il futuro è da scrivere, dal rinnovo con la Juventus alla possibile cessione

Nonostante una stagione più che complicata, con la maglia della Juventus, Federico Bernardeschi è riuscito a strappare la convocazione agli Europei. L’esterno dei bianconeri è stato così uno dei protagonisti della grande cavalcata della squadra di Roberto Mancini, che ha conquistato il trofeo finale.

Le critiche per una convocazione, per molti non meritata, non sono mancate ma Bernardeschi è riuscito a zittirle con prestazioni positive, quando chiamato in causa dal ct. L’ex Fiorentina non è stato sicuramente il protagonista assoluto di Euro 2020 ma c’è comunque anche la sua firma nel trionfo azzurro, con due rigori impeccabili, contro Spagna e Inghilterra.

Per il 27enne questi sono stati giorni indimenticabili. Giorni intensi e finalmente pieni di gioia, anche fuori dal campo, con il matrimonio con Veronica Ciardi. I festeggiamenti di queste ore testimoniano la rinascita di un uomo ma anche di un calciatore che vuole continuare ad essere protagonista.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi: futuro da protagonista

Federico Bernardeschi vorrebbe esserlo con la Juventus ma sarà Massimiliano Allegri a decidere. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, fra meno di un anno, non lascia molte alternative: senza un prolungamento sarà quasi certamente addio. Le squadre pronte a puntare su di lui non mancano. In queste ultime ore si è parlato soprattutto delle squadre della Capitale: uno tra Maurizio Sarri e Jose Mourinho potrebbe così essere il futuro allenatore di Bernardeschi. Certo, bisognerà trovare prima un accordo con la Juventus, che vorrebbe sui 15-20 milioni di euro, e poi con il calciatore che attualmente guadagna sui 4 milioni netti a stagione. In passato Bernardeschi è stato accostato anche al Milan e il ruolo di esterno di destra in casa rossonera non è stato ancora occupato, chissà che non torni di moda dalle parti di via Aldo Rossi. Attenzione, infine, alla possibile pista inglese.