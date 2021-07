Eduardo Camavinga fa gola a tanti grandi club europei, tra cui anche la Juventus: la stellina francese pare aver deciso il suo futuro

Juventus sempre viva in ambito di calciomercato. C’è tanta voglia di riscatto nel mondo bianconero dopo un’annata che ha in gran parte deluso. L’intenzione è quella di tornare da subito ai massimi livelli e cercare di sfruttare il più possibile la sessione estiva per potenziare la rosa. Molto dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo: in caso di partenza del campione portoghese, la ‘Vecchia Signora’ avrebbe certamente maggior quantità di denaro da investire e quasi sicuramente metterebbe a segno un colpo top in quella zona di campo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Per il momento, però, la priorità è stata data alla mediana in ottica entrate. Si continua a lavorare per regalare ad Allegri Manuel Locatelli, con la società piemontese che cerca formula giusta per convincere il Sassuolo. Il radar della Juve, inoltre, non si sposta dal profilo di Eduardo Camavinga. La stellina in forza al Rennes è in scadenza di contratto a giugno 2022 e non rinnoverà il contratto con i francesi. Il classe 2002, inoltre, pare aver deciso il suo prossimo futuro.

Calciomercato Juventus, Camavinga ha deciso

Camavinga oggetto del desiderio dei grandi club europei. Come vi abbiamo raccontato di recente, anche il Chelsea e il Manchester United si erano inserite nella corsa al gioiello. Ma – stando a quanto riferisce il ‘Telegraph’ – il giocatore avrebbe come preferenza assoluta quella di giocare in Spagna e il Real Madrid, altro club interessato, rappresenterebbe una corsia preferenziale per il trasferimento.

Operazione che potrebbe avvenire addirittura a parametro zero la prossima estate. Il Rennes, nonostante sia in scadenza di contratto, valuta il talento intorno ai 60-70 milioni di euro e a questa cifra ed è improbabile che qualche società si faccia avanti con un’offerta simile. Camavinga vuole giocare in Spagna e si accende la pista Real. La Juve, intanto, osserva.

Emanuele Tavano