La Juventus continua a tenere alta l’attenzione riguardo alla situazione di un gioiello per il centrocampo: si inserisce il Chelsea di Tuchel

La volontà della Juventus è chiara. I bianconeri vogliono rinforzare il più possibile la rosa e hanno dato maggiore priorità al centrocampo, reparto giudicato come il più debole della rosa. Si continua a lavorare sotto traccia al colpo Locatelli dal Sassuolo, primo obiettivo nella mente di Allegri. Dopo la finale Italia-Inghilterra di Euro 2020, potrebbero arrivare novità in questo senso. Ma l’azzurrino non è l’unico nome che circola in orbita ‘Vecchia Signora’.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La società non perde di vista anche la situazione legata al futuro di Eduardo Camavinga. La stellina in forza al Rennes – in Ligue 1 – ha messo in mostra doti da fuori dal comune nell’ultima stagione, attirando su di sé l’interesse delle grandi compagini europee. La concorrenza per il classe il classe 2002, non a caso, è molto folta. A Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United e PSG, inoltre, pare essersi aggiunto anche il Chelsea di Tuchel.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, bocciatura per Ronaldo | Futuro deciso

Calciomercato Juventus, Camavinga più lontano: irrompe il Chelsea

A riferirlo è il quotidiano inglese ‘Daily Express’, il quale aggiunge che i ‘Blues’ pensano di poter ingaggiare il gioiello a un prezzo ridotto di 26 milioni di sterline (in euro poco più di 30 milioni). Il contratto del calciatore è in scadenza a giugno 2022. La valutazione si attesta sui 70 milioni di euro, ma i francesi potrebbero abbassare le pretese per evitare il rischio di perdita a parametro zero la prossima estate.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, arrivo complicato: tratta il rinnovo

I primi nella corsa al 18enne sembrano essere i ‘Red Devils’, ma nonostante ciò non sarà comunque semplice per il club di Solskjaer realizzare il trasferimento. C’è anche il Chelsea su Camavinga, per la Juventus la strada si fa ancora più in salita.

Emanuele Tavano