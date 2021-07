Il futuro di Cristiano Ronaldo tiene costantemente banco in casa Juventus. Accostato anche al PSG, a CR7 però potrebbe essere preferito il rivale di sempre

Dopo l’eliminazione da Euro 2020 col suo Portogallo, Cristiano Ronaldo si sta concedendo un periodo di vacanza in vista poi della pre-season con la Juventus. Intanto il club bianconero attende invece di capire le reali intenzioni del campione lusitano che dovrà sciogliere le ultime riserve sul suo futuro ad un anno dalla scadenza naturale del suo contratto col club di Agnelli. In caso di divorzio l’opzione maggiormente accreditata resta quella del Paris Saint Germain, che dal canto suo sta allestendo una squadra di campionissimi per dare un nuovo assalto alla Champions League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, Ronaldo ‘bocciato’: il PSG vuole Messi

Con gli arrivi di Georginio Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos e Gianluigi Donnarumma, il club parigino prova ad alzare sensibilmente l’asticella degli obiettivi. Per completare un quadretto già invidiabile proprio Cristiano Ronaldo potrebbe essere l’uomo giusto, con Jorge Mendes in prima linea in caso di separazione dalla Juventus. Inoltre il PSG continua a monitorare anche la posizione di Leo Messi.

Proprio a tal proposito secondo quanto sottolineato da ‘Footmercato’ la complicata situazione economica del Barcellona, relativa all’eventuale nuovo contratto della ‘Pulce’, non è passata inosservata ai vertici parigini, che stando alla testata transalpina sarebbe in contatto con l’entourage dell’argentino. Il Paris discute anche per l’eventualità Ronaldo, ma nel caso continua a dare la priorità al rivale di sempre Lionel Messi.