Calciomercato Barcellona, rebus Messi | Le parole di Koeman

Il futuro di Lionel Messi continua a far discutere non poco in ottica calciomercato. Il talento argentino resta nei pensieri del Barcellona. Ne ha parlato Koeman

Lionel Messi, e non potrebbe essere altrimenti, resta osservato speciale in casa Barcellona. Paradossale vederlo senza contratto, inevitabile galoppino le valutazioni sul suo futuro e i rumors di calciomercato. I problemi economici che in questo momento storico stanno affliggendo i maggiori club internazionali e inevitabilmente anche il Barcellona. Il futuro è tutto da scrivere, tanto che si è tornati a parlare con insistenza anche di Manchester City e Barcellona per il futuro della Pulce.

Intanto arrivano parole importanti e rassicuranti sul futuro dell’argentino, direttamente da Barcellona. A farlo è direttamente Ronald Koeman, il quale si è esposto in prima persona sull’importanza di trattenere Messi. Le sue parole arrivano direttamente dalla “Koeman Cup”, il torneo di golf solidale sponsorizzato dall’olandese. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dal ‘Mundo Deportivo’: “Ho fiducia nel presidente per risolvere questo problema. È importante per il club e per la Lega che rimanga il miglior giocatore del mondo. Devono tutti fare uno sforzo”.

Calciomercato Barcellona, Koeman parla della permanenza di Messi: il punto

Non sono le uniche dichiarazioni da parte di Koeman. L’allenatore, infatti, esprime poi un retroscena con Laporta, avvicinando il futuro di Messi in blaugrana: “Ciascuno difende il suo compito, ma Laporta mi ha detto di stare tranquillo, che stanno lavorando sulla questione e siamo fiduciosi che ci sarà ancora per qualche anno”.