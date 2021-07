Calciomercato, intrigo Messi | Barcellona e doppio assalto estero

Il futuro di Lionel Messi resta in bilico. Le ultime prospettive dalla Spagna per il futuro dell’argentino, con un possibile ricongiungimento da sogno

Il futuro di Lionel Messi è ancora in discussione in tema di calciomercato. Dopo la scadenza del contratto con il Barcellona, l’attaccante deve è sempre stato chiaro sul suo futuro: la sua priorità resta il rinnovo con i blaugrana per altri due anni. La dirigenza e il padre dell’argentino continuano a lavorare per trovare il modo di chiudere la trattativa e ufficializzare il nuovo contratto con il club di una vita. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Un nome come Messi scatena in ogni caso gli intrighi e le piste internazionali. E ancora una volta alla finestra potrebbe esserci uno scatenato PSG. Dopo gli acquisti pazzeschi in Serie A di Gianluigi Donnarumma e Achraf Hakimi, i francesi, secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, potrebbero piombare nuovamente su Lionel Messi dopo i grandi rumors della scorsa estate. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato, Messi tra rinnovo e interessi internazionali: PSG e non solo

Il piano del PSG, secondo quanto riferiscono dalla Spagna, sarebbe riunificare l’argentino con il suo amico e compagno di reparto, Neymar. Il tutto sarebbe da ricondurre ai problemi fiscali del Barcellona. L’accordo di rinnovo deve essere adeguato fiscalmente e rientrare nei limiti salariali della Liga. E’ per questo che PSG e Manchester City restano attenti al futuro di Messi, alla finestra per capire quale sarà la decisione finale per il futuro dell’attaccante. Prospettive tutte da definire, ma anche stavolta i due top club restano alla finestra nel tentativo di ingaggiare Messi.