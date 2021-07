Italia e Spagna si giocano l’accesso alla finale di Euro 2020 nel match di questa sera a Wembley. Le probabili scelte di Mancini e Luis Enrique

Mancano poche ore alla sfida tra Italia e Spagna: in palio c’è la finalissima di Euro 2020. Roberto Mancini dovrà fare a meno di Spinazzola, operato ieri in Finlandia e che sarà rimpiazzato a sinistra da Emerson. Per il resto tutto confermato nell’undici azzurro, con Immobile preferito a Belotti al centro dell’attacco.

Nelle ‘Furie Rosse’, Luis Enrique recupera Laporte ma deve rinunciare a sua volta a Sarabia: il suo posto nel tridente offensivo verrà preso da Dani Olmo. Lo juventino Morata in vantaggio su Gerard Moreno a guidare il tridente spagnolo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Italia-Spagna: le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. CT Mancini

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. CT: Luis Enrique