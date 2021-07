Antoine Griezmann nella bufera per un video di un paio di anni fa con Dembele: rescisione di contratto per l’attaccante del Barcellona

Non si placa, anzi si aggrava ancora di più il caso che vede coinvolti Antoine Griezmann e Ousmane Dembele. I due attaccanti francesi del Barcellona sono al centro delle polemiche per un video diffuso qualche giorno fa in cui i due calciatori prendono in giro alcuni componenti dello staff di un albergo di origini asiatiche. Una situazione che ha dato il là ad accuse di razzismo che le scuse arrivate da Griezmann e Dembele non hanno fermato. Così è arrivata la decisione di Konami per l’ex attaccante dell’Atletico Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Video con Dembele, Konami rescinde il contratto con Griezmann

L’azienda ha deciso, infatti, di rescindere il contratto con Antoine Griezmann che era ‘content ambassador’. Questo perché, si legge nel comunicato, “Konami Digital Entertainment crede che le discriminazioni di qualsiasi tipo siano inaccettabili”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’azienda ha anche affermato che chiederà al Barcellona di spiegare nel dettagli il caso e le azioni future.