Calciomercato Inter, sostituto Hakimi | Contatti per Sergi Roberto

L’Inter è alla ricerca di un sostituto di Hakimi, andato al PSG, e Marotta potrebbe puntare su Sergi Roberto

L’Inter ha da poco ceduto Achraf Hakimi a titolo definitivo al PSG e potrebbe effettuare un’altra cessione dolorosa. Tuttavia, l’ad Marotta è attento a eventuali colpi in entrata, soprattutto per le occasioni che presenta il calciomercato. Una di queste potrebbe essere Sergi Roberto, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Il Barcellona è già alle prese con la grana Messi per il rinnovo e potrebbe lasciar andare via lo spagnolo, sul quale ci sono tante squadre.

Inter, contatti per Sergi Roberto

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, non ci sono stati contatti tra il Barcellona e Sergi Roberto per il rinnovo. Anche il Manchester City è interessato al giocatore, ma occhio all’Inter dopo l’addio di Hakimi. Il club nerazzurro, infatti, dovrebbe ingaggiare un nuovo esterno destro per il centrocampo a cinque di Inzaghi e lo spagnolo sarebbe una delle opzioni. Ci sarebbero già stati contatti con l’entourage del giocatore, che verrebbe a costare sui 20 milioni di euro.