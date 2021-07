L’Inter si muove per rinforzare anche il reparto avanzato. Spunta una pista brasiliana

Non solo per rinforzare le corsie esterne, sul mercato l’Inter si muove anche per l’attacco. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it i nerazzurri hanno effettuato un sondaggio per Willian Jose, centravanti brasiliano con passaporto spagnolo di proprietà della Real Sociedad.

Di recente, con il club spagnolo, l’Inter ha discusso di Radu, poi non convintosi a traslocare in Spagna. Nella seconda parte della scorsa stagione, Willian Jose ha giocato in prestito al Wolverhampton, formula che la Real Sociedad può riaccettare, seppur la preferenza vada a una cessione a titolo definitivo.

Se l’Inter decidesse di approfondire il discorso, il via libera potrebbe averlo sulla base appunto di un prestito con diritto fissato intorno ai 15 milioni. Il 29enne di Porto Calvo può nel caso sia fare il vice Lukaku che essere impiegato in tandem con il bomber belga. Vediamo comunque se la società di viale della Liberazione farà dei passi in avanti o se deciderà di non andare oltre la semplice richiesta di informazioni.