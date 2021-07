Calciomercato Juventus, incontro imminente per Ronaldo | C’è la svolta

In casa Juventus è imminente l’incontro con Mendes per il futuro di Cristiano Ronaldo, si attende la svolta di calciomercato

Cristiano Ronaldo non ha ancora certezze sul suo destino. Seguito da svariati club internazionali, PSG su tutti, resta ancora legato alla Juventus da un contratto che scadrà a giugno 2022. Maggiori certezze si potranno avere dopo l’incontro in programma tra la dirigenza bianconera e il suo agente Mendes, in questi giorni in Italia per seguire da vicino i primi giorni di Mourinho alla Roma. Pochi giorni, dunque, e potrebbe arrivare la svolta sulla situazione del portoghese.

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Cristiano Ronaldo

Il summit tra Mendes e Cherubini, riporta ‘Tuttosport’, sarebbe imminente e con il raduno della Juventus fissato tra cinque giorni cresce a dismisura l’attesa: estimatori e dirigenti torinesi sono in cerca di risposte decisive. Come anticipato da Calciomercato.it, l’entourage di Ronaldo non esclude affatto un prolungamento fino al 2023, ma lascia aperto ogni scenario di mercato da qui al 31 agosto. Da calendario, infine, Ronaldo potrebbe farsi rivedere alla Continassa dopo il 20 luglio, smaltite le tre settimane canoniche di ferie.