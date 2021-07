Calciomercato Juventus, colpo dal Barcellona: richiesta shock

Calciomercato Juventus, mirino in casa Barcellona per i bianconeri: ma la cifra richiesta per l’affare è particolarmente elevata

Un calciomercato alla ricerca di occasioni da cogliere, se si presenteranno. Così ha definito la propria sessione di trasferimenti la dirigenza della Juventus alcuni giorni fa. Occhi sempre vigili, da parte di Cherubini e del suo staff, per cercare di piazzare il colpo, laddove se ne presentasse l’opportunità, ma senza spese folli. Ed è per questo che una eventualità di affare dal Barcellona è probabilmente destinata a naufragare.

Calciomercato Juventus, Griezmann sogno impossibile: il motivo

Come raccontato qualche giorno fa, la Juventus monitora la situazione Griezmann, in attesa di capire se il giocatore lascerà il Barcellona. C’è tensione tra il francese e i blaugrana, ma le notizie riportate dal quotidiano catalano ‘Sport’ gelano i bianconeri. L’attaccante avrebbe chiarito con il club di lasciare la Catalogna soltanto nel caso in cui un nuovo club fosse disposto a garantirgli lo stesso ingaggio percepito attualmente a Barcellona. Il suo contratto ammonta a 21 milioni di euro netti, una cifra che appare decisamente fuori portata per le casse bianconere in questo momento storico.