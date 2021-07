Calciomercato Juventus, annuncio definitivo su Cristiano Ronaldo: “Resta!”

Calciomercato Juventus, ulteriore indizio sulla permanenza di Cristiano Ronaldo in bianconero: dichiarazione netta sul portoghese

A breve, partirà la nuova stagione della Juventus. Si ricomincia da Massimiliano Allegri, per andare a caccia nuovamente del titolo, dopo l’interruzione della serie di nove scudetti di fila. Bianconeri concentrati sul mercato, con diverse voci che tengono banco, in entrata, ma anche sul futuro di alcuni big. Inevitabile pensare a Cristiano Ronaldo, anche se di recente sono arrivati diversi segnali a indicare la sua permanenza anche nella prossima stagione. E c’è adesso una ulteriore conferma sulla quarta stagione italiana di CR7.

Calciomercato Juventus, Danilo ‘conferma’ Cristiano Ronaldo

Di lui ha parlato infatti il compagno di squadra in bianconero Danilo, impegnato in Coppa America con il Brasile e raggiunto dalla ‘Gazzetta dello Sport’ per una intervista. Il jolly difensivo si dice certo che, quando tornerà a Torino dopo le vacanze, troverà ancora Ronaldo. “Sarà ancora con noi la prossima stagione – spiega – E’ un giocatore importante, porta in dote una valanga di gol ed è un caro amico”. Idee chiare per il brasiliano, che rilancia le ambizioni della Juventus: “Voglio tornare a Torino per aiutare la squadra a rivincere lo scudetto. Champions? Ci penseremo dopo. Sono curioso e motivato per quanto riguarda Allegri, con lui potremo fare grandi cose”. Infine, un ‘consiglio’ e un auspicio di mercato: “Se potessi, porterei Gabriel Jesus alla Juve. E’ un attaccante forte, gli consiglierei di venire in Italia dove le squadre si chiudono bene per crescere ancora”.