Il Chelsea vuole regalarsi un grande bomber. Si allontana Lukaku, il club londinese pronta a fare a follie per Haaland, che piace anche alla Juventus

Il Chelsea, dopo i grandi investimenti fatti la passata estate, non ha alcuna intenzione di fermarsi. I vincitori dell’ultima Champions League vogliono un grande bomber da regalare a Tuchel per dare battaglia al Manchester City, anche in Premier League.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’idea in cima alla lista dei desideri di Roman Abrahimovic sarebbe quella di riportare in Inghilterra, Romelu Lukaku. A scriverlo è ’90min.com’, che sottolinea, però, come ad oggi – dopo la cessione di Hakimi al Psg – l’addio dell’attaccante belga non sarebbe nei piani dell‘Inter.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, Lukaku non si muove: il Chelsea punta Haaland

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus: “Fatti fuori da Ronaldo”. Triplice esclusione

Proprio per questo, il vero obiettivo per l’attacco del Chelsea, sarebbe un altro: Erling Haaland. Il bomber norvegese piace da tempo alla Juventus ma l’investimento è davvero proibitivo anche per le casse dei bianconeri, soprattutto con la presenza in rosa di Cristiano Ronaldo.

Il club londinese per battere la concorrenza dei bianconeri ma anche di Real Madrid e Manchester City sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 175 milioni di euro. Una cifra esagerata, che ‘obbligherebbe’, inevitabilmente, il Borussia Dortmund a privarsi del suo campione. Il portale riporta, inoltre, che il Chelsea avrebbe già avuto dei colloqui, con Mino Raiola, raggiungendo un accordo per il ricchissimo contratto di Haaland. Con l’arrivo del norvegese, l’addio di Giroud, che farebbe felice il Milan, sarebbe certo.