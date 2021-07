Si aspetta la decisione sul futuro di Cristiano Ronaldo ed intanto a CMIT TV emerge un dettaglio su Euro 2020

Si attende il futuro di Cristiano Ronaldo. La Juventus aspetta di capire se il portoghese resterà oppure andrà via, ma intanto CR7 ha incassato la delusione ad Euro2020. Il suo Portogallo è stato eliminato agli ottavi di finale dal Belgio nonostante i cinque gol complessivi del fuoriclasse con il numero 7. Una grande performance per Ronaldo che sarebbe stata studiata quasi a tavolino dalla Nazionale di Fernando Santos. Obiettivo: aiutare CR7 a continuare ad incrementare il suo bottino di gol, anche a scapito della prestazione della squadra. Ad appoggiare questa tesi è Andrea Salvati, giornalista di RTL, intervenuto a ‘CMIT TV’. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, frecciata a Sarri: “Zero empatia!” | Poi il retroscena su Ronaldo

Juventus, Salvati: “Joao Felix fuori per Ronaldo”

Intervenuto a CMIT TV Andrea Salvati ha raccontato la sua visione sull’Europeo di Ronaldo: “La sensazione che ho avuto è che il Portogallo, magari pensando di non poter fare tanta strada, abbia deciso di giocare per Ronaldo, per aiutarlo ad arricchire il suo palmares. Per questo sono stati lasciati fuori Joao Felix e Bruno Fernandes o anche Andrè Silva“.