La Juventus resta alla finestra sulle occasioni che può presentare il mercato. Una di queste potrebbe essere Griezmann: il futuro del francese al Barcellona è in bilico

Antoine Griezmann non è incedibile nel Barcellona di Koeman. Il club blaugrana non chiude ad una possibile partenza dell’attaccante francese, che ha vissuto alti e bassi finora nella sua esperienza in Catalogna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Koeman non considera l’ex Atletico Madrid un elemento imprescindibile per il suo Barça, a maggior ragione dopo gli arrivi a parametro ero di Aguero e del connazionale Depay. L’intenzione dell’ex Ct dell’Olanda, infatti, sarebbe quella di affiancare i due nuovi acquisti a capitan Messi nel tridente d’attacco per la prossima stagione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, Griezmann via dal Barcellona: gli scenari

Griezmann verrebbe rilegato così a riserva di lusso, con la dirigenza azulgrana e il presidente Laporta che cercherebbero una sistemazione per il francese campione del mondo come riporta l’emittente ‘TV3’. Il Barcellona vorrebbe ricavare un’importante tesoretto da un eventuale addio di Griezmann, dando così respiro al bilancio vista la delicata situazione economica del club. Il giocatore dal canto suo vorrebbe continuare a giocarsi le sue chances al Barça ed essere protagonista al fianco di Messi, che a meno di clamorose sorprese rinnoverà il suo contratto. Le big di Premier restano alla finestra per Griezmann (valutato almeno 60 milioni di euro), mentre in Serie A non sarebbe un mistero l’interesse della Juventus soprattutto se non dovesse materializzarsi la fumata bianca per il rinnovo di Paulo Dybala.