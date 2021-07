Calciomercato Juventus, Allegri intende ripartire da alcuni punti fermi: c’è un giocatore in particolare per il quale il rinnovo è necessario

Riparte la Juventus con un nuovo ciclo, con Allegri di nuovo al timone. I bianconeri intendono riannodare il filo interrottosi con l’addio del livornese due anni fa. Sarà, come dichiarato dalla stessa dirigenza bianconera, un’estate in cui non si vedranno grandi operazioni di mercato, a meno che non dovessero crearsi condizioni particolarmente favorevoli. Juve che perciò cercherà di tornare a vincere ritrovando i suoi punti fermi. E il tecnico in particolare, spalleggiato dalla società, spinge per una conferma importante.

E’ quella di Juan Cuadrado, al momento impegnato in Coppa America con la Colombia. Al ritorno a Torino, come spiegato dal ‘Corriere dello Sport’, si cercherà di blindarlo rinnovandogli il contratto, in scadenza 2022, per almeno un’altra stagione, dunque fino al 2023. Allegri punta molto sulle sue qualità tecniche e sulla sua capacità di essere utile in vari ruoli.