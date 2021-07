Calciomercato Juventus, svolta per Locatelli | Rilancio e segnale chiaro

La Juventus si concentra sul colpo Locatelli. Può essere la settimana decisiva per l’arrivo del centrocampista in bianconero: le ultime novità sull’affare

La Juventus è pronta ad accelerare su diversi fronti nelle prossime settimane sul calciomercato. I bianconeri lavorano, in particolare, sul rebus Cristiano Ronaldo, che andrà sciolto nei prossimi giorni, ma resta in ballo anche il futuro di Manuel Locatelli. Il centrocampista si è messo in grandissima evidenza con la maglia dell'Italia a Euro 2020, ma già prima i bianconeri erano convinti dal calciatore del Sassuolo, pedina essenziale per il centrocampo di Massimiliano Allegri.

Le prospettive per il futuro sono tutte da definire, ma questa, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe già essere la settimana decisiva per quanto riguarda il futuro del calciatore. Ora la Juventus vuole accelerare per mettere a segno il grande colpo in Serie A e prepara un rilancio che potrebbe essere decisivo per il centrocampista. I bianconeri hanno rotto gli indugi e deciso di investire 40 milioni di euro per il centrocampista. La Juventus vuole, quindi, accelerare per il grande colpo, ma la trattativa va ancora definita in alcuni dei suoi aspetti fondamentali.

Calciomercato Juventus, si accelera per Locatelli: gli ostacoli e le prospettive

Il nome di Locatelli resta, quindi, uno dei primissimi sul tavolo dei bianconeri. La Juventus, però, non è l’unico club ad aver messo gli occhi sul centrocampista. L’Arsenal, infatti, è ugualmente pronto a chiudere immediatamente col Sassuolo, offrendo pagamenti immediati. In questo caso, è il calciatore che gioca un ruolo decisivo: la sua volontà resta chiara e porta ai colori bianconeri, come vi abbiamo già riportato negli ultimi giorni. Intanto è in programma un nuovo incontro tra Cherubini e Carnevali per fare il punto sulla trattativa.

La trattativa con il Sassuolo, però, resta da definire, soprattutto per quanto riguarda la formula. I bianconeri, come riporta ‘TuttoSport’, vorrebbero chiudere con un prestito con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo. I neroverdi hanno sempre voluto chiudere a titolo definitivo, ma ora sono disposti a ragionare su un accordo che soddisfi tutti. E occhio al possibile inserimento di giovani nell’affare con Fagioli che potrebbe tornare in auge.