Continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo in casa Juventus. Dall’ipotesi rinnovo fino al 2023 alla pista Psg, tutto sul portoghese

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a tenere in bilico la Juventus, e non solo. Nella giornata di ieri, è tornata in auge la voce che vorrebbe l’agente Jorge Mendes pronto a sedersi al tavolo delle trattative, col presidente Andrea Agnelli e con l’uomo mercato Federico Cherubini, per discutere di un prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023, un anno in più rispetto all’attuale scadenza fissata. Nello stesso tempo, le voci sull’interesse del Paris Saint-Germain, nel caso in cui Kylian Mbappe dovesse partire alla volta di Madrid, sponda Real, non si placano. E vede in mezzo anche il nome di Mauro Icardi come possibile contropartita tecnica. Ma, allo stato attuale, vista la mancanza di proposte concrete e l’avvicinarsi della nuova stagione, la soluzione più battuta vede la permanenza di ‘CR7’ in bianconero con l’accordo in scadenza tra un anno.

Sulla questione è intervenuto Daniel Pisani a ‘Top Calcio 24′, che ha parlato anche dell’ex capitano dell’Inter, Mauro Icardi. “Sarà una convivenza forzata quella tra la Juventus e Ronaldo, a questo punto – le parole dell’opinionista – Ma la società non gli ha costruito la squadra intorno, se hai investito su ‘CR7’ devi fare determinati acquisti. Credo che la Juventus sia prigioniera di Ronaldo. Icardi? Allegri lo stima molto, anche se per me lo stuzzicherebbe di più andare al Milan“.