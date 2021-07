Calciomercato Juventus, si decide il futuro di Ronaldo | Mendes in Italia

La Juventus studia il futuro e si concentra sulle prospettive di Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes in arrivo in Italia: le ipotesi sul tavolo

Il calciomercato della Juventus, dopo qualche settimana di pianificazione e attendismo, sta per entrare nel vivo. I bianconeri ragionano sul futuro della rosa, per tentare di comporre il gruppo migliore possibile da affidare a Massimiliano Allegri. In tal senso, uno dei primi nodi da sciogliere è quello relativo il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è incerto ormai da settimane sulla permanenza alla Juventus. Il suo futuro resta in bilico, caratterizzato anche da segnali di insofferenza e nervosismo che spesso hanno avuto la meglio negli ultimi mesi.

I prossimi giorni, come riporta 'TuttoSport', potrebbero già essere quelli decisivi per capire dove e come proseguirà la carriera di Cristiano Ronaldo, dopo i rumors sul possibile rinnovo di contratto che hanno imperversato negli ultimi giorni. Jorge Mendes, infatti, sarà di nuovo in Italia, a Milano, già in settimana e farà il punto con la Juventus sul futuro dell'ex Real Madrid. Un blitz che vedrà certamente un nuovo incontro con Federico Cherubini e che potrebbe già vedere un esito ben definito, tra addio e permanenza.

Calciomercato Juventus, Ronaldo al bivio decisivo: gli scenari con Mendes

I tempi non saranno lunghi dopo l’eliminazione del Portogallo da Euro 2020. Un acquisto come quello di Ronaldo va pianificato, non può verificarsi last minute, e anche il calciatore a questo punto vuole conoscere la squadra con cui proseguirà la sua carriera. Il Real Madrid si è tirato fuori quasi subito dalla corsa al calciatore, il Manchester United ha accarezzato l’idea di uno scambio con Paul Pogba, ma ora sembra defilarsi. L’ipotesi più credibile per il futuro dell’attaccante resta il PSG.

Se vorrà trasferirsi nel club francese, Ronaldo lo comunicherà già in settimana alla Juventus, tramite il suo agente, Jorge Mendes. La sensazione è, però, che lo scenario si configuri in maniera opposta, con CR7 pronto a restare in bianconero dopo mesi di rumors e incertezze. Un ulteriore segnale arriva dalle recentissime mosse del club bianconero: la società sembra concentrarsi maggiormente sull’acquisto di una quarta punta, piuttosto che un colpo di alto profilo come Vlahovic, Icardi e Gabriel Jesus.