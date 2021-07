Calciomercato Juventus, PSG insaziabile | Sergio Ramos ‘trascina’ un altro big

Il Paris Saint Germain è scatenato e dopo l’arrivo a Parigi di Sergio Ramos vorrebbe chiudere anche per Paul Pogba. I dettagli

È decisamente l’estate del Paris Saint Germain che dopo Hakimi, Wijnaldum e Donnarumma ha anche piazzato il colpo Sergio Ramos, ufficializzato nella giornata di ieri. Ennesimo acquisto di questa calda finestra di calciomercato per il PSG che non fa sconti a nessuno e prova ad allestire una squadra di campionissimi per puntare ai massimi obiettivi nazionali ed internazionali. L’ex capitano del Real Madrid potrebbe però non essere l’ultimo colpo da novanta del Paris, che sogna di portare in patria Paul Pogba, grande desiderio della tifoseria della Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Pogba verso il PSG: a Parigi con Ramos

Sergio Ramos potrebbe non arrivare quindi da solo a Parigi, col PSG che sogna di incrementare già a stretto giro la propria forza di fuoco. Secondo quanto sottolineato da ‘Goldigital.com’ Pogba è voglioso di cambiare aria e lo stesso Manchester United potrebbe finalmente accettare le sue richieste, visto il contratto in scadenza il prossimo anno. In questo contesto prova ad inserirsi il PSG: offerta finora da 50 milioni di euro, ma per meno di 60 i ‘Red Devils’ non pensano di accettare nulla. Ciò ha portato a uno studio molto più coerente dei capi per evitare di commettere errori. Si passano quindi al vaglio tutte le opzioni per risolvere la situazione. Pochettino infatti insiste perchè sa quanto può dare alla squadra un centrocampista come il francese.