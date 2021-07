Juventus, si complica l’arrivo di Milenkovic dalla Fiorentina: il serbo è all’ultimo anno di contratto, ma potrebbe presto trattare il rinnovo

Oggetto del desiderio di diversi club di Serie A e non solo, in particolare della Juventus, il destino di Nikola Milenkovic sembra essere quello di rimanere nel massimo campionato italiano, ma con la maglia della Fiorentina. Il difensore serbo è sotto contratto sino al 2022 e con il ritiro si parlerà anche di rinnovo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Lo riferisce ‘La Nazione’, che sottolinea come il club viola avvierà i colloqui con l’entourage del giocatore proprio nei primi giorni di ritiro. L’intenzione della società toscana sembra essere infatti quella di non rinunciare al difensore serbo, a meno che sul piatto non si presenti una sostanziosa proposta economica. Difficile che la Juventus possa però presentarsi al tavolo viola con una ricca offerta, considerando soprattutto che al momento la priorità bianconera è rappresentata da un innesto in mediana. Resterà poi da vedere quelle che saranno le intenzioni del centrale serbo: capire se vorrà liberarsi a zero o prolungare il proprio accordo con la Fiorentina.