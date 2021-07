La Juventus è sempre alle prese con tanti problemi soprattutto a livello interno: Dybala e Ronaldo non sono soli, c’è anche un’altra questione che può portare un danno importante ai bianconeri

Dybala e Ronaldo sono senza dubbio gli uomini copertina della Juventus alle prese con diverse questioni irrisolte all’interno della sua rosa. In realtà il fuoriclasse portoghese ora sembra un po’ più vicino alla permanenza, nonostante il contratto in scadenza 2022. Non fosse che di offerte vere e proprie, soprattutto all’altezza a livello economico, non gliene sono arrivate. Con l’arrivo di Allegri, invece, la Joya si è visto spalancarsi nuovamente le porte della Continassa, che sembravano destinate a chiudersi definitivamente per lui. Anche se sul rinnovo dell’argentino, anche lui in scadenza tra un anno, non ci sono ancora novità forti.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi vuole restare: il club vuole l’addio

Rinnoverà Cuadrado, ma tutto fermo resta invece che un’altra situazione spinosa come quella di Federico Bernardeschi. L’esterno azzurro, impegnato nella finale di Euro 2020 con l’Inghilterra di domani, è in scadenza 2022 e per ora – come riporta ‘Il Corriere dello Sport’ – è tutto completamente fermo. E non solo a causa dell’Europeo. Bernardeschi, infatti, vorrebbe restare alla Juventus e provare a riconquistarsi un posto da protagonista con Allegri, un tecnico con cui il rapporto e il rendimento in campo erano decisamente migliori.

Il club bianconero, però, non sarebbe dello stesso avviso e invece vorrebbe cedere il calciatore. Anche perché è l’ultima estate per monetizzare dalla sua cessione, che già non sarebbe possibile a prezzi importanti. In caso di mancato addio, la firma sul rinnovo di complicherebbe e il rischio di perderlo a zero tra un anno sarebbe altissimo. Sarà necessario un incontro con Mino Raiola, agente del giocatore, per stabilire una strategia e una linea comunque.