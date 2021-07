La Juventus accelera per regalare ad Allegri il colpo Locatelli, primo obiettivo del tecnico: previsto per domani un nuovo incontro

La Juventus accelera per Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo è il primo nome nella mente di Allegri per rinforzare la mediana, considerato il reparto più debole dell’undici del tecnico livornese. Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, i bianconeri vogliono chiudere il prima possibile il colpo e domani è previsto un nuovo incontro – non è chiaro ancora se in videoconferenza o dal vivo – con i neroverdi per portare a uno step più avanzato l’operazione. Come vi abbiamo raccontato in queste settimane, l’affare è tutt’altro che semplice. Gli emiliani vogliono 40 milioni di euro cash per il loro talento, tra i protagonisti dell’impresa azzurra a Wembley. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Al momento, quindi, non vengono prese in considerazione possibili contropartite tecniche e bisogna fare molta attenzione alla forte e concreta concorrenza dell’Arsenal. I ‘Gunners’, peraltro, hanno già raggiunto un accordo economico per il cartellino, ma il giocatore vede solo bianconero e non prende in considerazione altre offerte. Vedremo quale nuova proposta avanzerà eventualmente la Juve.

Emanuele Tavano