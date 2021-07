Il Milan mette a segno un altro colpo in entrata dopo Olivier Giroud: fatta per il difensore, in arrivo la firma

Milan letteralmente scatenato. I rossoneri hanno accolto in giornata Giroud, arrivato dal Chelsea campione d’Europa. Ora Maldini mette a segno un altro colpo, stavolta in difesa. Come riferisce ‘Sky Sport’, Il ‘Diavolo’ ha chiuso la trattativa per Ballo-Toure dal Monaco e si assicura il vice Theo Hernandez per la fascia sinistra. I francesi incasseranno 4 milioni di euro con 500.000 euro di bonus legati alla qualificazione in Champions League del Milan e alle presenze del giocatore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L’arrivo del giocatore a Milano è previsto entro sabato. Il Milan ha trovato il nuovo rinforzo per la fascia sinistra.

Emanuele Tavano