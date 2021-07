Potrebbe esserci la Premier League nel futuro di Houssem Aouar. Il centrocampista, che piace alla Juventus, è finito nel mirino del Tottenham di Fabio Paratici

Niente Serie A per Houssem Aouar. Il giocatore del Lione, corteggiato dalla Juventus, potrebbe continuare la sua avventura calcistica in Inghilterra. Come ampiamente raccontato, la priorità dei bianconeri per il centrocampo è Manuel Locatelli. Stanno proseguendo ormai da giorni i contatti con il Sassuolo per riuscire a trovare un accordo.

Calciomercato Juventus, futuro in Premier League

Difficile, dunque, che la Vecchia Signora decida di puntare anche su altro calciatore come Aouar, che potrebbe così finire in Premier League. Come riporta ‘Le10Sport’, il calciatore sarebbe finito nel mirino del Tottenham, pronto a sfidare l’Arsenal, che segue il centrocampista ormai da tempo. Un’offerta superiore ai 20 milioni di euro potrebbe bastare a convincere il Lione a privarsi del suo talento.