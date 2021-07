La Juventus valuta le alternative se sfumasse Locatelli a centrocampo. Ritorna d’attualità la pista Paredes per il centrocampo di Allegri

Si complica la pista Locatelli per la Juventus. C’è ancora distanza con il Sassuolo per il gioiello della Nazionale campione d’Europa, con il sodalizio emiliano che continuare a chiedere 40 milioni di euro per il via libera ai bianconeri. L’Arsenal resta in attesa, mentre la dirigenza della Continassa valuta altri profili in caso di fumata nera per Locatelli.Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, Paredes e Pjanic se salta Locatelli

Oltre ad Aouar, pure l’ex Pjanic (che sarebbe disposto a tornare di corsa a Torino) e Parades resterebbero nei radar della Juventus come piano B al centrocampista azzurro scrive il quotidiano ‘Tuttosport’. Insieme al centrocampista argentino, a più riprese sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza bianconera, dal PSG i bianconeri guardano con attenzione per l’attacco anche ad Icardi se Ronaldo dovesse dare l’addio alla ‘Vecchia Signora’.