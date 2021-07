Juventus, Chiellini è svincolato: lo vuole Ancelotti al Real Madrid

Dopo aver conquistato l’Europeo con la Nazionale Italiana da capitano, Chiellini deve ancora rinnovare il contratto con la Juventus. E dalla Spagna parlano di Real

Sono ancora negli occhi e nel cuore di tutti gli italiani le emozioni vissute ad Euro 2020. La conquista della coppa, che mancava da ben 53 anni, ha fatto esplodere di gioia le piazze italiane. Una soddisfazione enorme, a maggior ragione perché la vittoria è stata conquistata in casa dei rivali, l’Inghilterra, nel magico ‘Wembley Stadium’ di Londra. Tra i grandi protagonisti della cavalcata della squadra di Roberto Mancini, una menzione speciale la merita il capitano, Giorgio Chiellini. Al netto di qualche problema fisico, insieme a Bonucci hanno costituito una cerniere difensiva quasi impenetrabile al cospetto di attaccanti di primissimo livello come Romelu Lukaku, Alvaro Morata e Harry Kane, in rigoroso ordine di apparizione. Adesso che è tutto finito, bisognerà capire anche quale sarà il futuro del 36enne roccioso difensore centrale, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con la Juventus, lo scorso 30 giugno.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: su Chiellini piomba Ancelotti

La sensazione e la volontà fanno propendere verso un nuovo accordo, fino al giugno 2022, tra Giorgio Chiellini e la Juventus, col beneplacito del rientrante sulla panchina bianconera, Massimiliano Allegri. Ma, a sorpresa, ecco spuntare la pista Real Madrid per il prodotto del vivaio del Livorno. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘diariogol.com’, le prestazioni messe in mostra all’Europeo hanno ben impressionato la dirigenza castigliana e lo stesso allenatore Carlo Ancelotti, che sarebbe pronto ad accoglierlo dopo l’addio di Sergio Ramos. Un ostacolo pare essere l’età del calciatore italiano, ma con l’eventuale addio di Varane, direzione Manchester United, l’opzione Chiellini potrebbe essere presa in considerazione. Infine, nel 2010 l’ex Fiorentina sarebbe potuto approdare al Real, ma l’allora allenatore José Mourinho gli preferì il connazionale Ricardo Carvalho.