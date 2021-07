C’è ancora distanza tra la Juventus e il Sassuolo per Locatelli. Ritorno di fiamma per Aouar dei bianconeri se dovesse saltare la trattativa per l’azzurro

La Juventus stringe i tempi per Manuel Locatelli, ma una fumata bianca non è al momento vicina vista la distanza marcata con le richieste del Sassuolo per il gioiello della Nazionale. L’ex Milan restai primo obiettivo a centrocampo per Massimiliano Allegri, a maggior ragione dopo il lungo stop di Arthur nel reparto mediano della ‘Vecchia Signora’. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’Arsenal rimane in agguato per Locatelli, anche se il talento classe ’98 ha manifestato l’intenzione di restare in Italia e fare il grande salto proprio nelle fila della Juve. Il Sassuolo per non è disposto a fare sconti, con la trattativa che potrebbe anche clamorosamente saltare se Cherubini non dovesse accontentare Carnevali sul prezzo del cartellino, fissato a 40 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, salta Locatelli? Torna di moda Aouar

La Juventus, perciò, per non farsi trovare impreparata resterebbe alla finestra per Houssem Aouar, da un paio d’anni a questa parte sul taccuino della dirigenza della Continassa. Il centrocampista del Lione è molto apprezzato dagli uomini mercato bianconeri, che stando al portale ‘Le10sport.com’ potrebbero virare proprio sul 23enne transalpino in caso sfumasse l’affare Locatelli con il Sassuolo. In questo scenario la Juve dovrebbe comunque fronteggiare un’agguerrita concorrenza dall’estero con Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool e Arsenal sulle tracce del giocatore.

Il Lione non vorrebbe privarsi di Aouar, ma per una proposta economica di 25-30 milioni di euro potrebbe cambiare idea e trattare la cessione.