La Juventus, in questo calciomercato estivo, lavora alla cessione di Frabotta all’Atalanta; affare in chiusura

Considerato tra i giovani più promettenti della Juventus, Gianluca Frabotta è pronto a cambiare maglia in questa sessione di mercato. Venerdì sera, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, si è verificata l’accelerata decisiva nella trattativa con l’Atalanta, che avrebbe bruciato sul tempo la folta concorrenza. I nerazzurri ora sarebbero vicinissimi ad aggiudicarsi il terzino in prestito con diritto di riscatto.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo non ci sta | Futuro: c’è la svolta

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Frabotta vicino all’Atalanta: prestito con diritto di riscatto

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri a colloquio con Dybala: l’indizio sul futuro

Frabotta è stato accostato anche alla Roma ma, come anticipato da Calciomercato.it, quella giallorossa non è stata una pista concreta. Sul suo profilo Sartori ha dunque lavorato per completare il reparto che già vede la presenza di Gosens, Mahele e Hateboer. Gasperini può così esultare per il vicino arrivo del giovane italiano, valutato anche dal Sassuolo come possibile contropartita nell’affare Locatelli con la Juventus.