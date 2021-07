Cristiano Ronaldo ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2022 a fronte di uno stipendio netto di 31 milioni di euro

Il futuro prossimo di Ronaldo non sarà a Parigi, ma ancora a Torino. Ne è certo il portale spagnolo di ‘todofichajes.com’, che mette in evidenza il ‘fastidio’ del fuoriclasse portoghese per il fatto di essere (stato) considerato dal Psg una sorta di seconda scelta a Leo Messi. I piani del club legato mani e piedi al Qatar sono, anzi erano questi: ‘La Pulce’ a zero in caso di addio di Mbappe, destinazione Real. Le cose però non stanno andando per questo verso, con l’argentino destinato a rinnovare col Barcellona e il francese, pur malvolentieri, a rimanere all’ombra della Tour Eiffel anche con il contratto in scadenza. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

CR7 potrebbe così non rispondere presente all’eventuale chiamata di Leonardo, decidendo di proseguire la sua avventura con la Juventus, alla quale è legato fino a giugno 2022. E poi? Sempre stando al portale ispanico, al termine dell’esperienza in bianconero e quindi a 37 anni suonati volerà negli Stati Uniti per firmare con l’Inter Miami di David Beckham e dove giocano due suoi ex compagni in quel di Torino, Matuidi e Higuain.

Juventus, ‘disastro’ in Champions con Ronaldo

Ronaldo è approdato alla Juventus nell’estate 2018 per 100 milioni di euro più 12 milioni come contributo di solidarietà. In tre anni due scudetti, due supercoppe italiane e una coppa Italia, con titolo di capocannoniere (29 gol) vinto nella passata stagione. Il vero fallimento, suo e di riflesso della Juve, è stato però in Europa, in Champions (ne ha vinte 5 in carriera…) con tre eliminazioni consecutive contro squadra nettamente inferiori: nel 2019 ai quarti contro l’Ajax, nel 2020 e 2021 agli ottavi rispettivamente contro Lione e Porto.