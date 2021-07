Calciomercato Juventus, Allegri a colloquio con Dybala: l’indizio sul futuro

Calciomercato Juventus, nei primi giorni di ritiro bianconero dialogo tra Allegri e Dybala: indizi importanti sull’argentino.

A scartamento ridotto, con molti nazionali ancora in vacanza, è iniziata la nuova stagione della Juventus. Allegri sta dirigendo i primi allenamenti con molti giovani, ma un big c’è. E’ Paulo Dybala, che era al lavoro a Torino già da qualche giorno e in precedenza si era tenuto in forma a Miami. Il futuro dell’argentino, all’arrivo del suo agente in Italia, per discutere finalmente il rinnovo del contratto in scadenza 2022, sarà uno dei temi caldi dei prossimi giorni, ma ci sono indizi importanti in tal senso.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sgarbo Paratici | Addio con lo scambio

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, segnali di rinnovo: Allegri si complimenta con Dybala

‘Gazzetta.it’ riferisce che la ‘Joya’ avrebbe avuto un colloquio con Allegri. Il tecnico si sarebbe complimentato con lui per il lavoro svolto e per lo stato di forma in cui si è presentato al ritiro, complimenti ricevuti anche dallo staff tecnico. Dybala è già in forma e gli attestati di stima paiono renderlo estremamente motivato. Una chiave decisamente importante per proseguire insieme, l’atteggiamento sembra disteso e la schiarita appare ormai all’orizzonte.