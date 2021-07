Calciomercato Inter, i tifosi si dividono per Nandez | "Bidone"

L’Inter valuta diversi profili per la fascia destra, alla ricerca della soluzione giusta per Simone Inzaghi. Il nome di Nahitan Nandez resta in prima fila

L’Inter è pronta a portare a termine operazioni importanti sugli esterni, dopo la cessione di Achraf Hakimi al PSG. I nerazzurri, dopo aver incassato dall’addio dell’esterno marocchino, sono pronti a reinvestire, a caccia del profilo giusto per sistemare quella posizione. Sono tanti i nomi circolati nelle ultime ore e che potrebbero rappresentare le soluzioni ideali per il prossimo futuro.

Si parla sempre di più di Bellerin, come vi abbiamo riportato nelle ultime settimane, ma anche di Zappacosta. E sulla fascia destra bisogna considerare con grande attenzione il profilo di Nahitan Nandez. Il calciatore del Cagliari ha dalla sua parte una grinta inarrestabile e una capacità straordinaria di corsa, che lo rendono un profilo appetibile sia in mezzo al campo che da esterno di destra. E’ proprio in questo ruolo che agirebbe in casa Inter, con caratteristiche particolari, ma sicuramente interessanti per i dettami tattici di Inzaghi.

Calciomercato Inter, i tifosi si dividono su Nandez: pareri contrastanti

La trattativa va avanti e i tifosi si dividono su quale possa essere il futuro della fascia destra dell’Inter. In particolare, il profilo di Nandez è approvato da molti, ma solo nelle vesti di esterno. Al massimo, come possibile alternativa degli interni di centrocampo. C’è chi, invece, boccia in toto il suo acquisto da parte dell’Inter, etichettandolo addirittura come “bidone”. Di seguito vi proponiamo una serie di tweet a riguardo.

#Nandez mi piaceva tanto quando giocava al @BocaJrsOficial.

Nei 2 anni al #Cagliari è stato un po’ meh: tanto impegno ma molto arruffone.

In quella che si appresta essere una stagione di passione per @Inter, l’uruguagio ha tutte le stimmate del carneade bidone. Purtroppo… — Marco Fossati (@haelyn78) July 17, 2021