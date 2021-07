Calciomercato Inter, bomba Lukaku | Pista in Premier: la sua volontà

L’Inter lavora a entrate e uscite sul calciomercato. Attenzione al futuro di Romelu Lukaku che potrebbe essere a sorpresa lontano da Milano

L’Inter e Romelu Lukaku: una storia d’amore partita alla grandissima e che sta proseguendo nel migliore dei modi sul campo e con uno scudetto conquistato alla grande con Antonio Conte in panchina. Nelle ultime settimane, sono arrivate diverse voci che avvicinano il belga alla permanenza, ma il suo futuro, spingono dall’Inghilterra, potrebbe configurarsi lontano da Milano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Lukaku, infatti, secondo quanto riporta ‘The Athletic’, potrebbe essere al centro di un intreccio molto interessante con il Chelsea. I Blues sono a caccia di una punta e hanno ottimi rapporti con l’agente del belga, Federico Pastorello. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La sua valutazione resta altissima, sui 90-100 milioni di euro, dopo una stagione fantastica con l’Inter, ma pensa anche che sia rimasto qualcosa in sospeso a Stamford Bridge. C’è da dire che, ad oggi, Lukaku si è sempre detto entusiasta di proseguire la sua avventura all’Inter, anche per voce del suo agente, e si è posto al centro del progetto di Simone Inzaghi: per adesso non ci sono segnali d’addio, ma il Chelsea è da tenere in considerazione per il futuro del bomber.